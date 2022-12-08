惡毒夫婦鎖八旬岳父到陽台　判囚9至10年

台灣桃園一名男子因不滿八旬岳父失禁失智無法自理，竟在去年聯同妻子將他鎖在陽台整整8天，並施以毆打和辱罵，老人最終被凌虐致死。一審判夫婦二人各囚12年，經上訴分別判該男子和其妻10年和9年刑期，可上訴。

台媒周三（7日）報道，徐姓男子偕其陳姓妻子於去年2月2日將罹患中度認知障礙症的岳父接回住處照顧，但其後又因老人四肢肌肉萎縮無法自理排泄而不堪照顧負荷，心生不滿，於同年7月底將老人鎖在臥室陽台以便照顧。夫婦二人為老人清理身體及排泄物時多次施加暴力、恫嚇和毆打，儘管知道老人患肺部疾病，期間健康惡化，仍繼續拘禁他而未送醫救治，使對方最終因肺部疾病、肌肉萎縮、併發肺炎和橫紋肌溶解症等，引致急性腎衰竭死亡。

高院認為，夫婦二人犯罪被發覺前就主動提交錄影畫面坦承私自拘禁的犯行，合乎自首條件而予以減刑。高院考量二人並非直接對老人施以暴力致死，而是拘禁期間疏忽未注意老人的醫療需要和及時送醫，分別以私行拘禁致死罪、私行拘禁直系血親尊親親屬致死罪，給徐男和陳女減至上述刑期。