內地昨增逾2.1萬宗本土新冠　廣州乘巴士地鐵毋須掃碼

國家衞健委周四（8日）公布，內地前一日新增21,165宗本土新冠病例。其中，廣東省新增4,150宗病例佔最多，其次為北京市的3,362宗，重慶市則再多3,161宗。國務院聯防聯控機制周三（7日）公布進一步優化落實疫情防控10條新措施後，各地陸續公布落實相關政策的具體措施。近期疫情最嚴重的廣東省廣州市宣布，當地此輪疫情記者會將告一段落。同日開始，廣州市民乘坐巴士、地鐵毋須再掃車站場所碼或查驗健康碼。

周三舉行的廣州疫情新聞發布會稱，從周四開始，新聞發布會將轉向社會經濟生活常態化發布會。為落實國務院進一步優化防疫的相關要求，即日起民眾在當地購買37種《疫情期間需實名登記報告藥品目錄》藥品，均毋須登記身份證等資料。全市7家重點藥品生產企業的庫存量超過1,000萬盒，並已經儲備30天的生產原料。另外，廣州全市抗原檢測試劑盒產能每天超過1,000萬人份。

北京衞健委周四公布新冠確診者居家康復指引，要求患者在此期間不外出，謝絕一切探訪。各居室應關閉房門獨立開窗通風，房間每日至少上、下午各開窗通風一次，每次30分鐘以上。廁所、廚房的去水渠均需要每天定時注水。指引又提到，感染Omicron變種病毒的患者以無症狀和輕症為主，一般毋須過多治療。患者於隔離第6、7天連續兩次核酸檢測Ct值不少於35可解除隔離。與患者同住者應一併遵守居家隔離康復管理要求。