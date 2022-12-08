多地拆檢測點停方艙　內地民眾意見兩極

內地推出優化防疫新十條措施，多地核酸檢測點陸續拆除，方艙醫院暫停興建或取消。湖北省武漢市周四（8日）有民眾大讚終於可擺脫經常核酸檢測的困擾，「檢測點不再大排長龍了」。惟在山東省青島市等地，有民眾認為檢測點陸續關閉，但很多企業或醫院仍有48小時內核酸檢測的要求，僅剩的檢測點外有更多人排隊等候，「事情似乎從一個極端又走入了另一個極端」。

青島市有民眾在網上發文，指不少核酸檢測點被清拆，不斷有人在街上詢問哪裏可做檢測，「滿是一臉無奈和茫然」。該市另有網民留言表示認同，稱一天時間內找了多個社區都不見檢測點，一直四處找。安徽省周三（7日）有民眾表示，樓下的核酸檢測點排了前所未有的超長隊，「一眼望不到頭」。陝西省亦有網民建議，應保留部分檢測點。

山東省近期擬投資逾230億元人民幣（約260億港元）建方艙醫院，新增隔離床位超過20萬個。惟內地防疫新規讓輕症和無症狀感染者可家居隔離、取消落地檢等，對隔離點的需求減少，有民眾擔憂在建的方艙醫院是否需要繼續興建。相關防疫新規推出後，江蘇省有醫護人員抱怨，防疫好似放開了，但不見實際變化，問：「方艙醫院、發燒門診甚麼時候能取消？」