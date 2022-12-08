內地發新冠居家指南　連兩天核酸檢測達標可外出

內地周三（7日）宣布優化防疫新十條措施，其中具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕症患者可居家隔離。當局周四（8日）印發《新冠病毒感染者居家治療指南》，其中列明居家治療適用於未合併嚴重基礎疾病的無症狀或症狀輕微的感染者，或者基礎疾病處於穩定期、無嚴重心肝肺腎腦等重要臟器功能不全等需要住院治療情況的感染者。

國務院應對新冠疫情聯防聯控機制綜合組制定的指南中提出居家治療的家居環境要求，包括在條件允許情況下，居家治療人士盡可能在家庭相對獨立的房間居住，使用單獨洗手間；家庭應配備感染者專用的體溫計、紙巾、口罩、即棄手套、消毒劑等個人防護用品和消毒產品，以及帶蓋的垃圾桶。指南亦對社區（村）和基層醫療衞生機構提出工作要求，包括與居家治療人士建立聯繫、給予指導，並在有需要時協助就醫，給予心理援助等。

居家治療人士自我管理方面，指南要求他們監測健康，包括早晚進行量一次體溫，如出現咳嗽等症狀對症服藥，如體溫高於38.5℃逾3天或呼吸困難等可轉診治療。居家治療人士非必要不外出、不接受探訪，並根據相關防疫要求進行抗原自測和上報結果。如居家治療人士症狀明顯好轉或無明顯症狀，自測抗原無感染且連續兩次相隔至少24小時的核酸檢測Ct值不少於35，可結束居家治療，恢復正常生活和外出。