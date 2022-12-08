美軍反潛巡邏機飛越台海　離大陸領海不到13海里

中國大陸智庫「南海戰略態勢感知」周四（8日）公布，美國海軍一架P8A反潛巡邏機自北向南飛越台灣海峽，最近時距離大陸領海基線近不到13海里。台灣國防部同日公布，周三（7日）早上6時至周四早上6時，共偵獲解放軍軍機27架次、軍艦4艘次，持續在台海周邊活動，其中11架次飛越海峽中線及其延伸線進入西南空域。

資料圖顯示，該P8A周四上午9時52分在台灣西北偏北方，大約是海峽中線北端，隨後沿大陸海岸線向西南面飛行，至最接近台灣的福建平潭島附近。P8A在10時許抵達澎湖西北方區域後轉向東南偏南方飛行，其後在鵝鑾鼻西南方再轉向東北面穿越巴士海峽。南海戰略態勢感知指，這是美軍P8A今年第3次穿越台海，形容具挑釁性；此前兩次分別是1月25日美國海軍一架P8A由南向北飛越，以及在6月24日一架P8A循同方向飛越。

而飛越海峽中線及進入台西南空域的解放軍軍機主要分5處，多點齊發，包括殲10戰機4架次、彩虹4無人機1架次、殲16戰機4架次、運8反潛機1架次和BZK005無人機1架次，面對共機態勢，運8反潛機和BZK005無人機則自中國大陸東南方飛入台西南空域，再飛行一段距離後，才循相似航迹飛返離開。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。

台媒周四報道，台國防部下令全軍不管是部隊訓練或官兵個人，都要具備實戰化射擊技能，以應對大陸威脅。台參謀總長陳寶餘周三率三軍司令部及參謀本部各聯參單位，前往陸軍凌雲崗靶場視察指導實戰化射擊訓練。他指出官兵不分兵科、層級，都應具備實戰化射擊技能，希望各軍落實訓練，讓官兵掌握各項射擊技巧，強化部隊臨戰效能。

另外，美國近日再批准對台出售總額達4.28億美元（約33億港元）的飛機標準零件和有關裝備。中國大陸外交部發言人毛寧周四回應指，陸方堅決反對，將採取有力措施捍衞自身主權和安全利益。