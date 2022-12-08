新冠降級乙類管理條件趨熟　張伯禮：適時調整

內地近日有專家表示，目前新冠變種毒株Omicron雖然傳染性變強，但毒力變弱，病死率也大大降低，因此將新冠肺炎由甲類下調為乙類傳染病管理是合理做法。中國工程院院士張伯禮周三（7日）表示，新冠肺炎回歸乙類管理的條件日趨成熟，惟將新冠肺炎降級管控的舉措是疫情防控的重大調整，應堅持穩中求進，適時有序調整。

前年1月經國務院批准同意，國家衞健委發布公告，對新冠肺炎採取甲類傳染病的預防、控制措施。張伯禮認為：「當時的決策依然是明智果斷的，避免了數億人被感染，挽救了數十萬計生命，為疫苗、藥物研發、積累治療經驗贏得了時間。」他指相隔兩年，從病毒及疾病特點看，當下延續甲級管理的必要條件已經明顯逐漸減少。

國務院聯防聯控機制綜合組周三發布的優化落實疫情防控新十條措施中，多項都是按照傳染病乙級或者丙級管理的思路來調整。張伯禮認為，對照傳染病防治要求，當前的防控措施，也正體現出乙類管理的特徵。他提到將新冠肺炎回歸到乙級管理，可以將大量的醫療資源從方艙醫院中釋放出來，回歸到正常的診療中；在搶救新冠患者中，可以將精力重點放在重點人群上。