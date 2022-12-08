內地交通防疫檢查點應撤盡撤　景區搜索量驟增

內地推行優化防疫新十條措施後，海南、西藏拉薩等多地陸續發布公告，自周四（8日）開始優化調整疫情防控相關措施，包括不再開展落地檢等。無症狀和輕症染疫者可居家隔離，不少核酸檢測點被清拆，北京有民眾搶購抗原試劑盒、連花清瘟和口罩等，藥房出現供不應求的情況。交通運輸部發布指南，刪除對跨區域出行人員查驗核酸、健康碼和落地檢的要求。

《交通運輸部關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控交通運輸工作的通知》周四正式發布，列明對通過道路水路客運、巴士、的士、網約車跨區域出行乘客，不再查驗核酸檢測無感染證明和健康碼，配合屬地聯防聯控機制取消落地檢。此外，不得隨意暫停或者限制非高風險區客運服務，配合有關部門落實公路及航道、船閘防疫檢查點「應撤盡撤」，並組織交通物流一線從業人員納入「白名單」管理。

隨着防疫措施放寬，各大出行平台、景區、餐飲門店等場所的搜索熱度驟增，機票瞬時搜索量猛增160%，火車票瞬時搜索量更上漲276%。有出行平台數據顯示，熱門旅遊目的地包括四川成都市、湖南長沙市、河南鄭州市、湖北武漢市和重慶市。

內地民眾亦開始購買新冠病毒抗原檢測試劑盒，以備不時之需，北京市豐台和西城等多間藥房的抗原試劑盒已出現供不應求的情況。周三（7日）有大批民眾詢問藥房員工，對方回覆「店裏和倉庫都沒貨，目前已加大訂貨量，不用擔心買不到」。另在電商平台上，有民眾網購檢測試劑盒，從下單到收貨需約3天時間。