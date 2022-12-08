廣東浙江等地組團赴海外　搶訂單救經濟

在內地逐步放寬疫情防控措施之際，一支由浙江省商務廳等省級部門相關負責人及企業代表組成的搶單團周日（4日）驅車前往機場，開啟為期6天的歐洲行。這是浙江省級商務部門帶隊出海搶訂單的第一團，引起關注。內媒周四（8日）報道，除了浙江，四川、廣東、江蘇、福建等地亦有政府相關部門組團出海搶訂單。

浙江「千團萬企拓市場搶訂單行動」周日啟動，由當地官員及企業代表組成的搶單團先後訪問德國和法國，將參加歐洲食品配料、健康原料展，並拜訪境外重點商協會，拓展浙江對歐盟地區主要國家對外貿易，擴大雙邊經貿合作。代表團秘書長李琳表示，希望藉此向企業釋放更積極的信號，讓他們更有信心和意願主動走出去。該省之後將通過包機、拼機、航班等模式，組織逾1萬間企業赴境外參加經貿活動。

四川、廣東和江蘇等地亦已組織外貿企業出海搶訂單，其中江蘇蘇州周五（9日）將提供包機服務，組織招商團隊赴歐洲開展招商工作，還有100名外貿企業高管赴歐洲維護客戶和爭取訂單。四川省商務廳周一（5日）組織商務包機赴歐9天拓展市場活動，來自食品、醫藥、汽車、家具、農產品等行業的31間外貿企業共40人飛赴法國、德國、意大利。廣東廣州市商務局早於上月組織近40間外貿企業百餘人以包機方式，赴東南亞地區參加商品展和亞太區新加坡美容展。