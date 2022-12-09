無力還債欲吃「皇家飯」　男子劫銀行僅獲輕判

台灣高雄一名男子去年3月到小港區一間銀行，手持玩具槍並大聲呼喊指自己要搶劫，隨後面向大門等候被逮捕。他被捕後向警方表示「想要吃牢飯」才搶劫，高雄地檢署表示該男子搶劫過程平和而並未作出威逼行為，改依恐嚇取財罪，判刑1年10月，緩刑4年。

調查指，44歲的黃姓男子在去年3月4日中午12時許到達涉事銀行，先抽號碼牌排隊，並在輪到他時取出玩具槍表示要搶劫，其後並未搶走分毫就轉身等待警方到達並將其拘捕。被捕後，黃男供稱自己在外欠下債務。雖然父親曾幫忙還債，但後來又再欠20萬（新台幣，約5萬港元），因還不起而生起犯罪到監獄「吃免費牢飯」的念頭。檢方調查時，認為黃男雖持玩具槍，但大聲呼喊要搶劫使銀行職員躲在櫃檯下報警，行為已構成強暴手段，因此依強盜罪將其起訴。

高雄地院法官審理時查閱銀行閉路電視發現，黃男並未將槍口對準任何人，而顧客亦能自由走動，亦未在銀行職員未按要求給錢時有進一步行動，因此判定其無強暴或壓制他人自由之意。最後認定其僅構成恐嚇取財而從輕判刑，並要求其在刑罰執行前都指定處所監護兩年，可上訴。