美媒：郭台銘去函北京　促成防疫措施鬆綁

美國《華爾街日報》周四（8日）報道，台灣鴻海集團創始人郭台銘早前曾致函北京領導人，促內地放寬疫情防控措施，指嚴格防控會威脅中國在全球供應鏈的核心地位；報道形容該信件在促使內地加快調整動態清零政策，發揮重要作用。不過郭台銘辦公室發聲明否認此事。

《華爾街日報》引述消息人士指出，郭台銘是一個多月前，即河南鄭州市的富士康廠房，因為防疫限制出現逃離、拒絕返回工作崗位、甚至爆發示威等連串事件發生後，致函北京高層。信中提出警告，指嚴格防控措施將威脅中國在全球供應鏈的核心地位，並且要求增加透明度，解釋對富士康工人的防疫限制。

報道指，內地衛生官員與政府顧問把握郭台銘致函的機會，大力主張政府加快放寬防疫限制，認為動態清零政策成功維護民眾健康，但需要調整策略，應對致命率降低、但傳染力增強的新冠變種病毒株Omicron。而據報道，在郭台銘致函北京領導人後，中國政府的防疫論調，由11月初開始逐步轉變。

對於該報道，郭台銘辦公室發聲明，以「沒有這回事」來回應。鴻海與中國國務院新聞辦公室則沒有發表評論。