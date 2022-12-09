女兒溫習搏升等　離譜父嘲諷再放火

台灣高雄一名男子在今年10月因不滿女兒為考軍職溫習而拿玻璃杯丟向女兒，其後更趁女兒洗澡前朝浴室門板通風口灌入汽油意圖縱火燒死女兒，所幸女兒當時並不在浴室而逃過一劫。高雄地檢署在偵結後，按殺人未遂罪起訴該男子。

台媒周四（8日）報道，該男子長期酗酒且有多次家暴記錄，酒醉時脾氣極為暴躁，經常毆打妻子和女兒發洩情緒，在2009年9月高雄少家法院就針對家暴核發保護令，但該男子卻置若罔聞，再犯下4次家暴並因此而被判刑。該男子於10月2日中午再次喝到爛醉，見女兒在準備軍中升等調職考試，竟嘲諷指「反正考不上」「當甚麼軍人」，更將玻璃杯砸向女兒，所幸女兒閃過。女兒沉默回應並拿起吸塵機清理碎片，男子竟又不滿嘈吵，趁女兒收拾完畢要到浴室洗澡時，竟意圖縱火，被妻子阻止但依然執意點燃汽油，所幸女兒當時不在浴室而無恙。

男子的女兒和妻子隨後報警，該男子被捕後辯稱不記得有嘲諷過女兒，又指撥汽油是在客廳而非浴室。檢方認定男子有多次酒後行為不當的記錄，認為他自制力薄弱且依賴酒精甚深，預期再犯可能性高，依法諭知禁戒處分，偵結後依法起訴，移審法院後裁定繼續收押。