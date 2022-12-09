內地昨增16592宗本土新冠　鍾南山促正確看待Omicron

國家衞健委周五（9日）公布，內地前一日新增16,592宗本土新冠病例。廣東省新增3,380宗本土病例最多，其中1,973宗於廣州市發現；重慶市再多2,767宗；北京市新增2,673宗，其中191人於社會面篩查中發現。中國工程學院院士鍾南山在一個醫學學術會議上致詞稱，現在疫情還未停，又指不能用兩年前的方法看待Omicron變種病毒引起的情況。

中華醫學會呼吸病學年會2022周四（8日）起於網上召開，鍾南山在開幕式上致詞稱，新冠疫情在內地不同的地方還是出現，現在Omicron傳染性極強，但是致病率大大減弱，如何順應當前的形勢，能夠更好地優化防控政策，使國家真正做到疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，是他們的責任。

鍾南山周五（9日）在同一會上就Omicron疫情動態和應對作報告時指出，下一步防控關鍵之一是加強疫苗接種，特別是異種疫苗的效果更好。他指出，同時要重點加強老年人及脆弱人群的免疫接種；加強醫護人員的疫苗保護；加速研發及審批鼻噴、吸入型疫苗。他還表示，99%感染Omicron的人可在7至10天內完全恢復。