父親被打死求助無門　傳女子實名舉報後失聯

河南省開封市杞縣女子葉冰艷日前拍片實名喊冤，哭訴父親一年多前被多人毆打致死，家屬多次求助執法部門無果，兇手至今仍逍遙法外，更令她的家人害怕被尋仇，「有家不敢回，一年多漂流在外」。不過杞縣警方周三（7日）回應指，在案發兩天後已刑拘兩名涉案人士，目前案件已移交法院。當地有人發布尋人啟事，指葉女在周二（6日）上午被7、8名男子奪去手機後強行帶走。

葉女在片中表示，她的父親於去年6月和多人聚餐時，與侯堂村劉氏兩兄弟發生口角，更遭對方「招招取人性命」毆打，昏死路邊，數小時後才被鄰居發現送返家中。父親最後傷勢過重，送院搶救無效死亡。葉女指出，「不敢想我爸在遭受毆打時有多麼絕望無助，我家的天塌了」。

葉女舉報的事件及失蹤引發輿論討論，當地公安局回應指，她目前在縣公安局，因涉嫌違法犯罪正在處理調查。警方強調早前已作出通報，指死者葉洪青被兇手劉某藝及劉某見打死，二人已於去年6月30日刑拘。惟相關通報與葉女的說辭有明顯出入。不過事件仍引起民眾質疑及狠批，指「兇案已發生逾一年，但案件現在才到移交人民法院的階段」、「是否存在受賄運作行為？」、「如果死者的孩子不會求助於網絡媒體，這件事情會得到重視嗎？」