研究料內地老年失能人口大增　提倡健康老齡化

北京大學國家發展研究院經濟學教授趙耀輝根據過去近十年中國老年人失能率的變化情況進行研究，預計到2030年，中國有照料需求的老年人口將大量增加。因此他呼籲各界關注健康老齡化。有關研究論文近期發表在學術期刊《刺針（公共衞生）》（The Lancet Public Health）上。

論文根據基本日常生活活動能力（ADL），如洗澡、進食、上下床、穿衣、如廁、排便等，和工具性日常生活活動能力（IADL），如家務、做飯、服藥、購物、理財等，來評估老年人失能程度。研究指出，從2011到2020年，中國老年人失能率普遍下降，原因與教育程度提升、老年友好的居住環境、醫療健康服務的提升有關。然而，由於未來老年人口基數迅速增加，研究預計有照料需求的老年人口，將從2021年約1.05億人升至2030年接近1.38億人。趙耀輝認為，未來中國人口老齡化所致的照料壓力依然存在，健康老齡化是未來各界應對積極推進的方向。

趙耀輝在內媒周四（8日）刊出的訪問中表示，健康老齡化的概念，一般包含軀體健康、精神健康以及社會活動能力。另一由美國醫學科學院（National Academy of Medicine）提出的概念，則是指人的壽命要約等於人的健康壽命，也就是說人的失能期要盡量縮短，這個過程就是健康老齡化。這概念強調健康不再是一個純粹的醫學概念。