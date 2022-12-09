美官員指華短期內　冀保持穩定關係

美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）周四（8日）出席阿斯彭安全論壇時，指中國大陸正面臨經濟挑戰，故希望在短期內與美國保持穩定關係，預告未來數月世界將看到美中之間恢復部分大國外交要素，讓整個區域感到安心。美國國防部印太事務助理部長拉特納（Ely Ratner）另表示，美國要強化區域阻嚇力，讓北京為攻台付出高昂代價。

坎貝爾在論壇與哈佛大學名譽教授奈伊談到台灣問題，指如果台海有事不會是單一事件，將面臨戰略與商業的可怕後果，不符合任何人利益，每個國家都理解。坎貝爾指，審視過去數年的國際環境，大陸在外交上的一些做法並不成功，其軟實力已不如以往，大陸同時向日本、印度等多個鄰國發起挑戰，加上經濟放緩與疫情不確定性，陸方目前最不想跟美國建立公開的敵對關係，希望有一定程度的可預測性與穩定性，美方亦然。

拉特納周四另在智庫美國企業研究院（AEI）表示，明年可能是一個世代以來，美國在印太地區的軍事態勢最具變化的一年，將履行外界期待已久的戰略承諾，以對抗大陸日益高壓的軍事活動及核建設，防止攻台成真。他不認為大陸會在2027年貿然攻台，對台灣發動任何攻擊的時機，在很大程度上取決於美軍的警覺性。