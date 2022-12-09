內地新冠重點人群服務方案　儲備基層藥品檢測試劑

國務院聯防聯控機制周五（9日）印發《新冠重點人群健康服務工作方案》，明確對新冠重點人群開展健康服務的原則，提出堅持分類分級、突出重點的原則，根據患基礎疾病情況、疫苗接種情況、感染後風險程度等分為3個類別，包重點人群（高風險）、次重點人群（中風險）和一般人群（低風險），分別用紅、黃、綠色標記，提供不同服務內容。方案又要求加強基層醫療衞生機構藥品和抗原檢測試劑盒儲備。

方案明確開展分類分級健康服務的原則，一級服務針對一般人群，經醫生評估後符合條件者引導其盡快接種。二級服務針對次重點人群，居家治療的無症狀或輕症感染者主動報備，基層醫療衛生機構指導開展抗原檢測、健康監測，提供健康諮詢、用藥指導等，如出現持續高燒、呼吸困難、指氧飽和度少於93%等情況盡快轉診。三級服務針對重點人群，包括失能老人、高齡行動不便感染者，經縣市區衞生健康部門確定的專家團隊或上級醫院評估後決定收治方式。

方案要求加強組織保障，以地市級為單元確定定點（亞定點）醫療機構等。各地亦要加大供應保障力度，確保基層醫療衞生機構根據國家和本省份推薦的中藥清單，按照服務人口總數的15至20%動態儲備中藥、解熱和止咳等對症治療藥物、抗原檢測試劑，人口稠密地區可酌情增加。此外，加快推進鄉鎮衞生院和社區衞生服務中心發熱診室建設進度，明年3月底前力爭覆蓋率提高到90%左右；並建立城市二、三級醫院相關科室醫生到基層出診的制度；加快提升65歲以上老人家庭醫生簽約服務覆蓋面等。