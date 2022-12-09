陸突禁台水產品進口　價值逾60億新台幣

中國大陸海關總署周四（8日）突然宣布禁止進口台灣水產品，包括魷魚、秋刀魚和馬友（台稱午仔魚）。台灣農委會同日表示，是次禁止進口於先前因檢疫問題而全面禁止不同，而是業者申請企業登記補件問題。該會主委陳吉仲周五（9日）表示，預估受註冊規定影響的水產品價值60多億元（新台幣，下同，約15.5億港元），如未獲陸方回應，不排除向世界貿易組織申訴。

農委會副主委陳駿季表示，大陸海關總署去年4月發布境外註冊規定，要求全世界所有銷往當地的產品必須註冊，但據統計目前台灣僅有一間有意將產品銷往大陸的事業單位註冊合格，其餘皆在補件中或未申請。他補充，這次逾百家業者受影響，陸方並未主動通知，農委會和食藥署周四自行上網查閱才知遭禁，初步了解受影響的都是水產品。陳駿季又稱，大陸海關從未告知哪些申請案已完成、未完成或需補交甚麼文件，將透過食藥署窗口跟陸方進一步了解。

陳吉仲周五受訪稱，大陸去年是台灣水產品第二大輸出地，銷售價值約88.8億元（約23億港元），其中冷凍魷魚去年銷陸3,959噸、價值約40億元（約10億港元），其次馬友、冷凍鰹魚和冷凍秋刀魚銷售價值合共約17.3億元（約4.5億港元）。他強調，全世界只有大陸要求銷陸食品要完成註冊，做法不符合世貿相關規範。如陸方仍用行政程序禁止進口台水產品，涉嫌設置貿易障礙，該會不排除向世貿申訴。