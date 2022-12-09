內地要求所有醫院接診新冠　堅持中西醫結合抗疫

國務院聯防聯控機制周五（9日）記者會指出，優化防疫新10條措施推出後，相關部門陸續作出工作部署，強調優化就醫流程，發揮醫聯體作用，也對發燒患者就診、居家隔離治療以及老年人、孕產婦和兒童健康服務等提出了明確要求。同時，要加強發燒門診設置，鼓勵醫療機構開展網上諮詢診療；開展好健康監測，對重點人群實施分級分類管理；堅持中西醫結合、中西藥並用，為群眾做好醫療服務保障。會上提到，今後所有醫療機構都接診新冠患者；並會按照城市的人口規模，把方艙醫院升級改造成亞定點醫院。

國家衞健委醫政司司長焦雅輝表示，目前內地重症醫學床位總數是13.81萬張，其中三級醫療機構的重症醫學床位是10.65萬張，重症醫學床位接近10萬人10張的水平。重症醫學的醫生總數是8.05萬人，還有可轉換深切治療的儲備醫生有10.6萬人。另外，重症專業的護士有22萬人，可以轉換深切治療的護士有17.77萬人。她提到，要求各地三級醫院綜合深切治療病房要達到4%的比例，並對各個專科深切治療病房按照綜合標準來進行擴容改造和建設，有關工作要在本月底之前完成。

國家中醫藥管理局醫政司司長賈忠武指出，中醫藥是老祖宗留下來的寶貴財富，在疫情應對方面，它有自己獨特的理論和實踐體系。新冠疫情發生以來，國家中醫藥管理局堅持傳承精華、守正創新，推動中醫藥全方位、全鏈條深度融入到疫情防控當中。中西醫結合、中西藥並用已經成為中國疫情防控的一大特點，中醫藥是疫情防控「中國方案」不可或缺、不可替代的重要組成部分。