連花清瘟漲價逾倍　內地市監局組織立案查處

隨着內地逐步放寬防疫措施，連花清瘟等部分熱銷藥品供應緊張，有不法商人趁機炒作、哄抬價格，售價急升逾倍。市場監管總局周五（9日）公布，當局針對價格波動問題，以電商平台為階段重點集中摸排哄抬價格線索，組織重點省份市場監管部門逐一核查，初步發現涉嫌哄抬價格的線上藥房，已轉相關省份市場監管部門立案查處。

當局發現，部分經營者在採購成本變化不大下，本月初開始大幅提高銷售價格。其中有線上藥房銷售連花清瘟顆粒每盒10袋6克裝，上月採購價格每盒23.5至32元（人民幣，下同，約26至36港元），銷售價格26.8至38元（約30至42.6港元），但從本月初開始迅速上漲，至本月5日漲到99元（約111港元）。當局下一步將密切關注藥品等涉疫物資價格走勢，指導各地嚴打囤積居奇、哄抬價格等行為，及時曝光典型案例。

市場監管總局同日發布《關於涉疫物資價格和競爭秩序提醒告誡書》，從規範價格行為、維護公平競爭等方面，對涉疫物資生產經營者劃出「九不得」紅線。當中包括不得違反誠實信用和公平合理原則、不得違反明碼標價規定、不得哄抬價格、不得價格欺詐、不得串通漲價、不得價格歧視、不得虛假宣傳、不得仿冒混淆、不得商業詆毀。當局要求生產經營者自查和整改，並鼓勵社會各界舉報違法違規線索。