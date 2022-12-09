最高檢部署從嚴懲治行賄犯罪　加強追繳賄款

周五（9日）是國際反腐敗日，中國最高人民檢察院發文部署依法從嚴懲治行賄犯罪，以期實現腐敗問題的標本兼治。在最新印發的《關於加強行賄犯罪案件辦理工作的指導意見》，當中提出行賄人謀取不正當利益的相關行為如單獨構成犯罪，應依法與行賄犯罪數罪併罰。

最高人民檢察院第三檢察廳負責人表示，上述意見旨在為各級檢察機關立足職能從嚴懲治行賄、提升辦案質效提供規範指引。當中要求準確區分個人行賄與單位行賄，對以單位名義實施行賄、獲得的不正當利益歸個人所有的，應認定為個人行賄。此外，要準確適用限制人身自由強制措施，對於符合相關條件的疑犯，採取取保候審、監視居住措施。

意見又要求，從嚴追究性質惡劣的行賄犯罪，從嚴提出量刑建議，包括適用財產刑的建議，有力懲治行賄犯罪；同時要加大力度追繳和糾正行賄所獲不正當利益，通過認真審查、及時採取措施、探索建立機制、引入專業支持等，確保充分追繳和糾正；但嚴禁超範圍查封、扣押、凍結涉案財產，對用於生產經營的帳戶、設備等，一般不予查封、扣押、凍結，切實保障企業合法生產經營活動。