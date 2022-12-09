大陸28艦機現台海　轟6「包圍」台南部海域

台灣國防部周五（9日）公布，周四（8日）早上6時至當日早上6時期間，共偵獲解放軍24架次軍機、4艘次軍艦於台海周邊活動。其中兩架轟6轟炸機從台西南空域，一路飛至東南空域，航迹顯示宛如「包圍」台南部海域一帶。

據通報，解放軍軍機有16架次逾越海峽中線及其延伸線進入台西南及東南空域，除了轟6還包括2架殲11戰機與1架BZK005無人機逾越海峽中線北端。此外，運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、BZK007無人機1架次、殲10戰機2架次、殲16戰機5架次分別從福建和廣東交界，飛入台西南空域深處，隨後依相似路線飛返。空警500預警機1架次則從東沙島東北方，飛入台空域。

另外，美國眾議院周四（8日）通過2023年度《國防授權法案》，內容包括授權未來5年合共向台灣提供100億美元（約780億港元）的軍事援助。中國大陸外交部發言人毛寧周五回應指，堅決反對美國借《國防授權法案》夾帶通過涉華消極內容，強調台灣問題純屬中國的內政，敦促美方刪除相關內容，停止打「台灣牌」搞「以台制華」，停止美台軍事聯繫，以免進一步損害中美關係。她又指，中方將採取一切必要措施，堅定捍衞自身主權和安全利益。