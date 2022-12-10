內地毒品案主犯泰國落網　兩地合作引渡回國

內媒周五（9日）從海南省公安廳獲悉，一名公安部毒品目標案件主犯被引渡回國，周四（8日）乘坐飛機降落在三亞鳳凰國際機場。該名符姓疑犯2017年被發現夥同近30人的販毒組織，從泰國頻繁走私高純度海洛英到海南分銷獲利，涉及毒品交易量大、次數多、危害廣。

名為「2017-533」公安部毒品目標案件中，三亞市公安局於2018年7月抓獲29名主要疑犯，繳獲11.7公斤海洛英、190克冰毒，涉案現金7.4萬多元人民幣（約8.4萬港元），查獲9個涉案帳戶、6輛涉案車輛。在該次行動中，案件組織者符某和另外兩名疑犯外逃，及至2019年2月和2021年2月，除符某外其餘兩人分別被抓獲並判罰，一直潛逃在國外的符某則被公安部列為海南省追逃對象。

2019年3月21日，三亞市人民檢察院以涉嫌走私、販賣毒品罪對符某批准逮捕。廣東省東莞市公安局於2017年7月亦以涉嫌非法郵寄槍枝、彈藥罪對符某開展網上追逃。在公安部支持協調下，海南省公安廳禁毒總隊協調泰國警方，今年8月下旬在泰國曼谷將符某抓獲。公安部禁毒局、海南省公安廳禁毒總隊、三亞市公安局組成的7人小組，上月底赴泰國接收並遣返符某回國。