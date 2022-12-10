台花甲翁斬死前女友新歡　判囚終身確定

台灣高雄市陳姓逾6旬男子因懷疑55歲馬姓前女友與54歲林姓男子交往，竟持水果刀上門揮43刀將斬殺林男，並斬傷馬女臉部和背部。陳男經兩次審理，均依殺人罪判無期徒刑。案件上訴至最高法院，近日維持二審判決，仍判陳男無期徒刑確定。

台媒周五（9日）報道，66歲的陳燈輝和馬女原是情侶關係，兩人於2020年10月分手後依然保持良好關係，但其後陳男懷疑馬女與林男交往，曾跟蹤騷擾兩人，甚至將兩人的照片貼在馬女的車上，馬女事後聲請保護令獲准。陳男於去年7月3日下午6時許騎車經過馬女住所時，發現停泊了林男的電單車，隨即醋意大發，用扳手打破地下大門並手持水果刀上樓，先斬傷馬女，林男見狀上前卻阻，反遭陳男趁機狂斬其頭、手臂、頸、胸、背部，林男最終因左臂動脈被刺斷，導致大量出血死亡。

法醫解剖後發現林男身上共有13處穿刺傷及30處切割傷，檢方認為陳男手段兇殘，依殺人罪將其起訴並建請法院判處死刑，法院則認為陳男年逾65歲，即時入監獲假釋，再犯機會亦不高，一、二審均依傷害罪判刑1年、殺人罪判無期徒刑。最高法院認為二審判決認事用法並未出現違誤，駁回上訴定讞。