盜民族英雄墓旁文物　5人各判囚一年多

內媒周五（9日）報道，廣西壯族自治區欽州市欽南區人民法院近日審理一宗倒賣文物案，5名被告組成團夥盜取民族英雄馮子材的家族文物謀利。他們被判處1年1個月至1年7個月不等的有期徒刑，各罰款3,000元（人民幣，下同，約3,360港元），並追繳被告陳某平的違法所得5,000元（約5,600港元），沒收上繳國庫。

民族英雄馮子材之子馮相榮為自己百年歸土後訂製的文仕、武將、獅、虎各一對石刻雕像，存放於馮子材舊居。2006年左右，因馮子材舊居環境整治和規劃需要，欽州市博物館工作人員將該批石刻雕像暫放在馮子材墓旁。被告陳某平、黃某桂、李某林、周某海和周某濤，2011年11月29日晚上駕車到場，其中3人用木板將石刻雕像搬到車上，另外2人分別在附近路口望風和車上等候接應。

被告其後將被盜石刻雕像運回桂林，由陳某平經手將被盜的兩件石刻雕像變賣給陽某弟，獲取約5,000元。陽某弟再將其收購的石刻雕像變賣給他人，導致被盜文物至今仍未能追回。經廣西壯族自治區博物館鑑定評估，馮子材之子馮相榮墓前安設的5個石像為三級文物。陳某平等人落網後，由欽南檢察院提訴，欽南法院上月17日開庭審理，以倒賣文物罪判刑。