鍾南山建議發燒先在家檢測隔離　情況持續再去醫院

內地接連公布優化新冠疫情防控管理措施後，一些城市醫院發燒門診患者明顯增加。對此，中國工程院院士鍾南山周五（9日）接受訪問時表示，發燒患者可先在家中進行抗原檢測，如持續發燒再去醫院檢查。他又表示，長者即時患有長期病如如糖尿病、心血管病、慢阻肺、腦血管病等，打疫苗一般沒有問題。他認為長者應放心接種疫苗，特別是用了足量、全程的疫苗，對感染重症會有很大的保護作用。

內媒記者近日走訪廣州多家醫院，發燒門診均對外開放。廣州市婦女兒童醫療中心（兒童院區）發燒門診的護士稱，目前家長帶孩子看發燒門診均需在現場做核酸檢測，並等待約2至4小時出結果。鍾南山表示，此時正值冬季流感高發期，近期出現發燒的原因不單純是感染新冠，也有不少是流感，有少數人可能是雙重感染。

他表示，病人如果1、2天還沒有退燒，可以在家做新冠抗原檢測，如果無感染，可以等一等。如果抗原檢測顯示感染，但又沒有其他感覺，也先不需要去醫院，居家（隔離）就可以。他表示，Omicron的發燒一般是2到3天，很少持續，流感也是這樣，「如果（發燒）持續時間較長，應該去醫院做進一步檢查」。