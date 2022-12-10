中國天眼獲銀河系高清圖像　助揭示恒星奧秘

國家天文台韓金林研究員科研團隊近日利用「中國天眼」（FAST）射電望遠鏡探測銀河系內氣體介質，獲得高清圖像。研究又從多個角度揭示了在恒星從誕生到消亡的奧秘，對理解銀河系中的天體誕生和星際空間的物質循環具有重要意義。相關成果於周六（10日）發表在專業學術期刊《中國科學》上。

科研團隊利用中國天眼對銀河系逐點巡測、搜尋脈衝星的同時，同步記錄了星際氣體的譜線數據，並於近期完成了對銀河系一個部分的觀測，處理了約4.4萬條無線電譜線數據，獲得了國際上最高靈敏度和清晰度的銀河系內氫原子氣體的分布結構和電離氣體的彌漫特徵。科研團隊利用脈衝星探測了銀河系內迄今為止最大範圍的磁場特徵，並利用中國天眼掃描了銀河系的一塊區域，新證認出2例超新星爆炸的遺迹。

韓金林表示，在廣袤星際空間彌漫的氫原子氣體，匯聚冷卻後能夠形成氫分子雲團，並在高密度核心孕育出新一代恒星。新生的恒星會電離周圍氣體，恒星由生到死、不斷演化，最終消亡後爆炸，並將合成的氣體和元素揮灑到星際空間，其中一些恒星消亡後會產生超新星遺迹和脈衝星。利用新觀測的數據，科研人員將在銀河系結構方面作出新的探索，發現銀河系遠距離的電離氣體和原子氣體的結構，並對這些氣體形成恒星和周圍的電離的物理特徵進行深入研究。