新北女伴母乾屍3個月　生前稱將「死而復生」

台灣新北市三重區周五（9日）接報，指三和路一間出租屋發現一具女性乾屍，且屋內還燃點了大量香薰，現場還發現死者的林姓女兒已伴屍3個月。據稱死者生前為安慰女兒，曾稱自己會「死而復生」，故林女並未為其處理身後事。

台媒周六（10日）報道，死者為54歲的王姓女子，與林姓丈夫離異後就與25歲的女兒同住在三重路的租屋裏。近日該租屋的業主見兩人多月未繳房租便上門查看，結果在林女應門時赫然發現王女已成乾屍。警方初步判斷王女已死去2到3個月，屍體已腐化風乾，但一旁有大量香薰被燃點以掩蓋屍臭。據悉王女死前疑似因罹患癌症而導致腹部積水，在今年9月間在睡夢中逝世，但因生前曾向女兒表示若其過世「不要破壞其身軀，亦不要下葬火化，有一天神明會附體使其復活」，因此林女伴屍三月亦未為母親處理身後事。

調查指，初步排除有外力介入。亦未發現有可疑物品及遺書，詳細案情仍待警方釐清，並報請新北地檢署相驗。警方亦通知死者前夫到案說明，他表示因為自己亦因罹患癌症自顧不暇，故未發現前妻離世。三重警方事後紛紛慷慨解囊相助，亦將案件轉介新北市社會局，盼協助林女一家度過難關。