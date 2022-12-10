加強除險加固和管護　內地水庫實現「零潰壩」

國家水利部周五（9日）發布消息稱，水利部門加強水庫除險加固和運行管護，落實水庫安全度汛措施，突出病險工程安全度汛管理，今年內地實現水庫「零潰壩」，最大程度地減輕了水旱災害損失。

水利部相關負責人表示，2021年以來，水利部門優先安排了病險程度較高、防洪任務較重的7,695座小型水庫進行除險加固，令眾多小型水庫安全狀況加快好轉。統計顯示，去年以來，水利部對3.1萬多座小型水庫和2.3萬多座大壩實施水情測報和安全監測設施建設，進一步提升了小型水庫防風險、保安全的能力。針對鄉鎮村組「散養」的小型水庫，水利部指導地方積極創新管護機制，初步建立起長效管護機制，提升安全管理水平。同時，水利部門持續完善安全管理責任機制，全面排查治理工程安全隱患，水利工程各類隱患得到有效化解，工程運行安全平穩。

另水利部近日推出意見，對水庫發生漫壩險情和垮壩事件的調查、追究、整改、懲戒等作出明確規定，對發生水庫垮壩事件的省區市，將暫停安排新建小型水庫項目中央資金和新建中型水庫項目中央投資，建立起落實水庫安全管理責任、嚴防漫壩險情和垮壩事件的倒逼機制。