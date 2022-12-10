台詐騙集團擄25人　涉洗錢9800萬新台幣

台灣再有詐騙集團利用貸款和招聘等方式，誘騙被害人交出銀行存摺再控制行動自由。警方早前在台南逮捕詐騙集團22人，並救出1名被害人。據警方初步調查，案中被害人共25名，其中有人被囚禁1個多月。

台媒周六（10日）報道稱，刑事局今年5月接報稱，有黑幫背照的31歲許姓男子年初成立詐騙集團帳房，據點遍布台南各地。詐騙集團先以貸款、招聘為由，誘騙被害人見面並交付存摺、提款卡等，之後強押至各據點囚禁，並利用被害人帳戶進行洗錢活動，直至帳戶遭凍結才讓被害人離開。經多月追查，警方查出該帳房替詐騙集團洗錢高達9,800多萬元新台幣（約2,540萬港元）。警方其後鎖定許男行蹤，先後多次採取行動，逮捕許男及其餘21名集團成員，並救出遭囚禁被害人李男。行動中，警方查獲手機、存摺、提款卡、本票、點鈔機、匯款單、球棒、毒品等證物。

全案訊後依組織犯罪防制條例、詐欺、妨害自由、洗錢防制法等罪，移送台南地檢署偵辦，其中許男及其餘集團要員共8人目前羈押禁見中。警方持續調查集團現金流，釐清是否有其餘被害人。

駐台記者宋江誠報道