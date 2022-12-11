內地昨增10597宗本土新冠　北京救護車資源緊張

國家衞健委周日（11日）通報，內地前一日新增10,597宗本土新冠病例，分別為2,270宗確診和8,327宗無症狀感染。廣東省新增2,526宗本土新症，多屬無症狀感染。深圳市衞健委宣布，周日開始不再對往返該市的民眾採取疫情核查防疫措施。

北京市的新症數字持續回落，但醫院發燒門診的求診人數大增，120急救熱線呼叫量亦激增，每日接聽逾3萬通電話。北京急救中心主任醫師陳志表示，急救車調派資源都十分緊張，呼籲新冠無症狀和輕症患者請勿撥打120熱線，為急危重症患者留出急救熱線通道。

廣東廣州市高二和高三師生員工自周一（12日）起以自願為原則恢復面對面教學，需持48小時核酸無受感染證明進入校園。多區上周六（10日）在部分學校內設檢測專場，提供核酸檢測服務。

中山大學附屬第三醫院感染科主任林炳亮認為，內地未來兩三個月可能是新冠病毒感染的高峰期，如何做好患者的分流很重要，要把有限的醫療資源騰出來，讓給重症、危重症患者及高危人群。林炳亮表示，新冠變種毒株Omicron感染者約90%都是輕症或無症狀感染者，若沒有重症的高風險因素，居家隔離即可，絕大多數感染者7天左右就能康復，但連續多日用退燒藥效果不好，要及時就醫。