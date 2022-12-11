鍾南山：內地明年上半年或可恢復到疫前狀態

內地實施優化新冠防疫新10條後，外界擔憂疫情迅速升溫。中國工程院院士鍾南山上周五（9日）估計，內地疫情將於明年1至2月見頂，3月中上旬進入平穩階段，上半年或能恢復到疫情前的生活狀態。外界曾以香港疫情的死亡率推算內地可能會有幾十萬人死亡，鍾南山認為這假設不恰當，不相信內地會有大規模死亡病例。

目前臨近農曆新年，內地部分地區提倡「非必要不返鄉」，讓民眾就地過年。鍾南山表示，2023年春節還採用就地過年辦法的可能性很小，鼓勵民眾返鄉前接種新冠疫苗加強針，兩周起效後對防止大規模傳播有很大的好處，特別是老年人、有基礎疾病人群等，全國加強疫苗接種刻不容緩。

變種新冠病毒株Omicron BA.4、BA.5和BF.7等在內地傳播速度快，最新的毒株R0係數可達到22，即是一個人可以傳染22個人，此情況下再強的防控也很難完全切斷傳播鏈。廣州醫科大學附屬第一醫院重症醫學科主任醫師黎毅敏指出，廣州本輪疫情中，真正由病毒引致重症的病人比例並不多，而且主要表現在基礎病加重，目前Omicron感染造成肺炎非常罕見。