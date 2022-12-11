國家中醫藥管理局　發放預防及治療新冠指引

國家中醫藥管理局中醫疫病防治專家委員會上周六（10日）發布《新冠病毒感染者居家中醫藥干預指引》，涵蓋多種成人及兒童的中醫藥治療方案、預防方案及康復方案。指引提醒，特殊人群如嬰幼兒、哺乳期婦女、孕婦、老年人及合併基礎疾病人群，應在醫生指導下使用相關方案。

指引提到多個治療方案，若出現發熱、惡風寒、肌肉痠痛、咽乾咽痛、乏力、鼻塞流涕、咳嗽症狀，成人患者宜服用具有疏風解表功效的中成藥，如疏風解毒膠囊等。兒童患者則可以服用小兒柴桂退熱顆粒、小兒風熱清口服液等紓緩惡寒發熱、肌肉痠痛症狀，另可用金振口服液、兒童清肺口服液等減輕發熱、咽乾咽痛、咳嗽病狀。

指引另列明各種預防方案，包括藥物、功法鍛煉、穴位按摩、起居飲食等來預防染疫。其中可適當鍛煉太極拳、八段錦等中醫傳統功法；按揉合谷穴、揉擦迎香穴、按揉風池穴等；飲食上宜進食清淡易消化的食物，亦可適量進食銀耳雪梨百合羹等藥膳料理。

至於康復方案，康復者除可服用具有補肺益腎、健脾胃、具有養心安神功效的中成藥外，亦能透過艾灸療法、經穴推拿、經絡推拿、耳穴壓豆、拔罐等恢復元氣，例如適當按壓太淵、膻中、中府、肺俞、腎俞、大腸俞、列缺、中脘、足三里等穴位；將耳豆貼在支氣管、肺、腎、內分泌、神門、枕、脾、胃、大腸、交感等耳穴。