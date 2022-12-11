陸禁輸入台水產　農委會推3項措施應對

大陸近日以註冊訊息不完整為由，暫停台灣部分水產、加工食品輸入。台灣衞福部食藥署聯合多個部門於周日（11日）舉行記者會，食藥署長吳秀梅批評大陸的註冊程序不透明，台灣企業只能用書面繳交，期限比其他國家提早一年，她呼籲大陸提供審查標準，停止不公平對待。

食藥署統計，自2021年10月起，台灣政府陸續協助業者提交3,232件補件資料，目前合格註冊792件，2,409件被大陸視為不合格且未告知理由暫停進口，其他31件自行注銷。吳秀梅表示，食藥署去年建立注銷平台，但大陸要求台方只能用書面申請，台方建立輸陸專區，卻在詢問哪些部分不符合要求後沒得到回應。

農委會副主委陳駿季則指，就水產品禁止輸陸啟動3大措施，包括協助從大陸轉往東南亞加工、進行內銷與開拓日本等其他市場、持續完成陸方註冊程序等。目前水產品共有178件暫停輸陸，主要送往大陸加工成罐頭再銷往到其他國家，考量泰國、越南等有很多加工廠，會引導業者將魚類送往東南亞加工處理。

另外，台灣行政院長蘇貞昌批評大陸以行政手段干預貿易，違背世界貿易組織規範。蘇貞昌認為大陸與全球貿易時，自訂一套行政流程，對台灣特別嚴格，當局除向世貿申訴之外，也會協助受害的業界。