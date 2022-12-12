內地昨增8626宗本土新冠　多地籲全民戴口罩

國家衞健委周一（12日）通報稱，內地前一日新增8,626宗本土新冠病例，分別為2,171宗確診和6,455宗無症狀感染。浙江紹興市、湖北黃石市和貴州遵義市等多地近日開展「全民戴口罩」行動，部分地區對因不戴口罩造成疫情傳播擴散或者其他嚴重後果者，將依法追究相關責任。

隨着防疫措施不斷優化調整，內地自周二（13日）凌晨零時起正式下線「通信行程卡」服務，短訊、網頁、微信小程序、支付寶小程序、應用程式等查詢渠道將同步下線。另多地近日陸續發布通告，開展「全民科學戴口罩，做自己健康第一責任人」行動，醫療機構、進口冷鏈食品加工等重點崗位、單位從業人員在崗期間必須「應戴盡戴」。民眾進入公園、參加會議或考試等聚集性活動時應「凡進必戴」。

廣東省新增2,347宗本土病例，廣州市計劃於周一和周二關閉一批方艙醫院，並將部分「留守方艙」轉為亞定點收治醫院。琶洲方艙醫院Ｄ18號近日送走可居家隔離的輕症患者，率先關艙。全市目前有定點、亞定點、方艙醫院可用於收治感染者病床數達近9萬張，並有2,000張以上的深切治療重症床位的應急儲備。