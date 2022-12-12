內地1個月內或現疫情高峰　北京流行毒株免疫逃逸強

內地近期流行的新冠變種病毒以Omicron BA.5的亞分支BA.5.2和第三代亞型BF.7為主，其中北京流行的變異株以BF.7為主，廣州以BA.5.2為主。中國國家傳染病醫學中心主任張文宏周日（11日）表示，本次疫情的高峰可能會在一個月內到來，要整體度過這次疫情，可能需要3至6個月時間。

內地近日傳出「北京BF.7傳染得比廣州BA.5.2病毒嚴重」的說法。浙江大學醫學院附屬第一醫院感染病科主任醫生喻成波表示，BF.7因在BA.5.2的基礎上獲得新的基因突變，而具有更強的免疫逃逸能力，傳播能力強。兩種病毒分支的發病症狀有較明顯的區別，BF.7包括高燒等，BA.5臨床表現較溫和，症狀明顯減輕，通常出現持續咳嗽、鼻塞和咽痛等，無症狀感染者佔比高。

北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉表示，只要這個病毒還是Omicron分支的，其實其毒性、致病力和傳染性不會有本質改變。他強調，輕症或無症狀的青壯年患者，又無明顯基礎疾病，可以居家觀察治療；若是年滿65歲的患者又有基礎疾病，出現氣促胸悶等症狀，需到定點醫院就診。