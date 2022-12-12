內地專家指快測減播毒　但對大多人意義不大

內地近日出現新冠抗原自測盒供不應求的現象，內媒周一（12日）引述四川省第二中醫醫院呼吸與危重症醫學科主任余德海指，新冠抗原檢測對大部分人來說意義不大，但可減少感染擴散。另對於網上盛傳「顏值高的人更不容易感染新冠」的說法，他表示，雖然沒準確的科學依據，但有一定道理，強調身體好、抵抗力強的人確實更不容易被感染。

余德海指出，新冠抗原檢測只是對病毒「外衣」的識別，可能出現「假染疫」的現象，且不能分辨病情輕重；但檢測結果顯示受感染後，患者居家隔離及治療，能減少流動性，進而減少病毒傳播。對於「顏值高的人不容易得新冠」一說，余認為顏值高、長得好看通常指人的狀態較好，一定程度反映出他吃得好、睡得好、心態好，也能顯示其健康較好；而長得好看的人通常自信心較高，自信心也能提高抵抗力，因此認為上述說法有一定道理。他又指，平時多運動、多吸收蛋白質等營養，有益身體且加強抵抗力，可減低病毒感染的機率或不易出現重症。

另外，中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光日前受訪指，內地正處於新冠發病率急升時期，仍不能輕言可回歸到正常生活，只有經過新冠疫情衝擊，待疫情穩定，當對待新冠只須像對待流感一樣實施監測管理，不再報告管理一般病例，而是把重點放在搶救重症病例、接種疫苗和加強個人防護上，才能將新冠調整到丙類傳染病管理，回歸正常生活。他指出，把新冠防控從乙類甲管調整至乙類乙管非常關鍵卻艱難，但相信最終會降為丙類丙管，呼籲民眾要有信心和耐心。