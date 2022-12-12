多部門協調藥廠加快生產　籲民眾毋須囤藥

內地放寬防疫措施後，輕症的新冠感染者可居家治療，不少民眾紛紛購藥儲備，卻有發燒患者買不到藥。內媒周日（11日）報道，針對民眾反映的清熱解毒類藥品購買難的問題，北京市各部門加緊協調，推動各間藥廠加快生產，強調民眾毋須囤藥。此外，國家藥監局近日再批准3個新冠病毒抗原檢測試劑產品，累計有39個相關產品獲批。

位於北京市經濟技術開發區的悅康藥業集團股份有限公司的生產線，加班加點生產防疫類相關產品，包括緩解發燒等普通感冒或流感症狀的藥物，經過檢驗合格後打包及裝箱。春風藥業在確保防疫、生產安全的前提下，成立300多人的保供專班，全廠總動員提升生產效能，力保防疫藥品生產供應。悅康藥業生產負責人表示，公司採取閉環管理模式，實現防疫生產兩不誤，除了感冒藥也確保相關防疫產品供應充足。

此外，多間藥企積極協調解決原材料供應問題，政府相關部門到企業調研困難與需求，全天候駐廠，協助解決短缺問題。北京市藥監局於上周六（10日）午夜前派員進駐疫情防控藥品生產企業，現場監督品質管理，保障涉及的藥品正常供應，市場渠道暢通，目前已派12人進駐11間疫情防控藥品生產企業，後續將持續開展24小時駐廠監管工作。