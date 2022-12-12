內地航班列車逐步恢復　跨省旅遊搜索量續增

內地推行優化防疫新十條措施後，不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測無受感染證明和健康碼，不再開展落地檢等。近期出行人數大增，不少網民發文稱，將趁元旦和農曆新年外出旅行或返鄉探親。華北地區旅客出行需求開始旺盛，北京首都、大興兩個機場的航班升降量明顯增加；廣東的載客列車及民航航班亦逐步恢復。

江蘇省蘇州大學文化與旅遊發展研究院院長黃泰表示，各地防疫政策的優化調整，給旅遊行業帶來疫情3年來最好的消息，最大限度減少了疫情對文化和旅遊行業恢復發展的消極影響。網絡對「旅遊」的話題搜索量持續走高，旅遊者需求高漲，市場反映熱烈，呈現出明顯的積極效應。數據顯示，上周五（9日）北京兩機場航班日架次較前期增長63%，上周六（10日）較前期增長100%，將於近期達到2019年同期日架次的70%。

有網絡旅遊平台負責人表示，用戶出遊信心持續恢復，預計周邊遊、自駕遊率先回暖，元旦和農曆新年旅遊需求將明顯釋放，涉及海南、雲南、東北等地跨省旅遊需求會逐步回暖。其中河南省鄭州市近30間A級旅遊景區截至周日（11日）已恢復開放，多個景區開啟大型文旅營銷活動，吸引旅客到場遊玩。