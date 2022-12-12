高雄市長首度訪日　今晤東京都知事

台灣高雄市長陳其邁在首個任期屆滿前夕應日方邀請，周日（11日）率行政暨國際處和海洋局團隊出發首度訪問日本。他會於周一（12日）下午拜會東京都知事小池百合子，並與日華議員懇談會國會議員交流，翌日參觀豐洲市場，盼促進日台友好互動與拓展產業等領域實質合作，並為前鎮漁港改建收集建議。

高雄市政府指出，東京都是世界大都市之一，陳其邁與小池百合子會面期間，會交換後疫情時代的城市治理意見，並請益智慧城市、節能減碳、豐州市場遷建等重要市政推動經驗。陳其邁也會與日華議員懇談會的國會議員交流，期待雙方透過各項議題的意見交換，增進台日友好關係。

陳其邁周二（13日）則到豐洲市場參觀，他指出高雄前鎮漁港營運迄今已逾50年，現為最重要漁港及遠洋漁船基地，但因設施老舊、衞生欠佳，故借鏡豐洲市場模式改建。市政府海洋局表示，輸入日本的超低溫魚生有四成來自高雄，市政府亦積極拓展青斑市場，未來將持續輔導漁民團體與外銷業者以高水準及客製化加工製程，與日本通路商合作試銷，後續視消費者需求擴增供貨。