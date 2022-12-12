謝鋒與美助卿河北廊坊會晤　同意繼續保持溝通

中國外交部發言人汪文斌周一（12日）在北京主持例行記者會，公布中國外交部副部長謝鋒於周日（11日）至周一在河北廊坊，會見到訪的美國國務院東亞事務助理國務卿康達、白宮國家安全委員會中國事務高級主任羅森伯格。

汪文斌指，雙方圍繞落實中美元首在印尼峇里島會晤共識，推進中美關係指導原則磋商，妥善處理雙邊關係中的台灣等重要敏感問題，加強各層級交往和開展相關領域合作進行了深入溝通，並就共同關心的國際和地區問題廣泛交換了意見。雙方一致認為會談是坦誠、深入、建設性的，同意繼續保持溝通。

美國國務院上周六（10日）宣布，康達周日至周三（14日）與羅森柏格訪問中國、南韓與日本。訪華期間，兩位官員將延續美國總統拜登上月與中國領導人在峇里島的會談，持續以負責任方式管控美中競爭，並尋求潛在合作領域，並為國務卿布林肯明年初訪華做準備。

對於美國財政部上周五（9日）制裁西藏前黨委書記吳英傑及西藏公安廳廳長張洪波，汪文斌直斥有關行徑粗暴干涉中國內政，嚴重損害中美關係，中方堅決反對並予以強烈譴責。他重申，涉藏問題純屬中國內政，外國勢力無權干涉，敦促美方立即撤銷所謂制裁，停止干涉西藏事務及中國內政。中方將採取有力措施，堅決維護自身合法權益。