內地醫療機構　可線上開具治療新冠處方

國家衞健委網站周一（12日）消息指，國務院聯防聯控機制醫療救治組已發布關於做好新冠肺炎互聯網醫療服務的通知，醫療機構可通過互聯網診療平台，依最新版新冠病毒診療方案有關要求，為出現症狀的患者、符合《新冠病毒感染者居家治療指南》居家者，在線開具處方，並鼓勵委託符合條件的第三方將藥品配送到患者家中。

通知指出，醫療機構開展互聯網診療服務過程中，若發現患者病情出現變化或存在其他不適宜在線診療服務，醫生應引導患者到實體醫療機構就診。為方便人民群眾獲得健康諮詢、就醫指導、預約診療等服務，降低交叉感染風險，鼓勵醫療機構提供24小時網上諮詢服務，同時積極開展分時段精準預約，縮短患者到院後等待時間。縣級及以上地方衞生健康行政部門應加強對互聯網診療服務的監管，醫療機構應落實互聯網診療服務的醫療質量安全責任。

有內媒指出，內地疫情防控政策驟然放開，多地感染病例激增，大批患者湧入醫院，發熱門診爆滿甚至被迫關停，一些患者需要排隊整夜才能見到醫生。文章指，嚴防死守近3年的院內感染紅線已被突破，一線城市大醫院的醫護感染數從個位數飆升至近千人。「盡量不死人、保住住院部」成為一些醫院的首要目標。但亦有醫生對未來表示謹慎樂觀，認為院內感染追責取消後，政策與人為的干擾減少，醫院能騰出手來專心應對疫情衝擊。