內地要求提供人臉生成等服務　應顯著標識

內地國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部、公安部近日聯合發布《互聯網信息服務深度合成管理規定》，明確了制訂目的依據、適用範圍、部門職責和導向要求、深度合成服務的一般規定、深度合成數據和技術管理規範、監督檢查與法律責任、相關用語的含義。其中提供智能對話、合成人聲、人臉生成、沉浸式擬真場景等生成或顯著改變信息內容功能的服務，應顯著標識，避免公眾混淆或誤認。

國家互聯網信息辦公室有關負責人表示，上述規定旨在加強互聯網信息服務深度合成管理，維護國家安全和社會公共利益。對於近年深度合成技術快速發展，被不法分子用於製作、複製、發布、傳播違法和不良內容，出台規定旨在防範化解安全風險，提升監管能力水平。

規定要求深度合成服務提供者和技術支持者加強訓練數據管理和技術管理，保障數據安全，不得非法處理個人資料，定期審核、評估、驗證算法機制機理。深度合成服務提供者對使用其服務生成或編輯的內容，應添加不影響使用的標識。此外，要求任何組織和個人不得採用技術手段刪除、篡改、隱匿相關標識。具有輿論屬性或社會動員能力的深度合成服務提供者、技術支持者應履行備案和變更、注銷備案手續，上線相關新產品、新應用、新功能時，亦應開展安全評估。