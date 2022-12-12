發燒就診患者昨急增至2.2萬人次　將增設門診應對

北京市周一（12日）召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會。會上指出當地發熱門診就診量和流感樣病例數急增，120急救呼叫量亦急劇增長。單在周日（11日），全市發熱門診就診患者達2.2萬人次，是一周前的16倍。

針對近期市民反映醫院發熱門診就醫難問題，北京市衞生健康委員會副主任、新聞發言人李昂表示，將由目前全市94間發熱門診增至303間，以應付民眾需求，為群眾就醫提供更多便利。他另呼籲，若患者居家治療不見好轉，可首先選擇社區衞生服務中心就診。

此外，2023年全國研究生招生考試將於本月24日至26日舉行。市政府發言人徐和建表示，教育部門會同相關單位做好考試組織工作，根據疫情形勢和防控政策不斷優化完善考試防疫方案，以確保實現「如期考試」、「應考盡考」、「平安研考」，保障考生合理訴求。對於民眾搶藥囤藥問題，徐和建呼籲民眾科學理性，保持不焦慮恐慌，只要「按需購藥、分類就診」即可。

朝陽區市場監管局日前接獲舉報，指有藥房以每盒229元（人民幣，下同，約255港元）價格出售一款每盒有25份的快測試劑，進銷差價率達273.9%，並遠高於同時期周邊市場同類商品。當局依相關法規，向涉事公司予以警告，並罰款20萬元（約22.3萬港元），是哄抬快測試劑價格首例判罰。