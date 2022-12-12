內地通信行程卡明下線　專家籲刪除所有個資

隨着防疫措施不斷優化調整，內地宣布自周二（13日）凌晨零時起正式下線「通信行程卡」（又稱行程碼）服務，短訊、網頁、微信小程序、支付寶小程序、應用程式等查詢渠道將同步下線。行程碼內收集大量個人訊息，包括醫療健康、行蹤軌迹等資料，外界擔憂此類訊息一旦外洩或被非法使用，容易造成人身、財產安全危險。內地專家呼籲，當局應依法全部刪除相關個人資料。

資料顯示，通信行程卡是由工信部指導，中國信息通信研究院、中國電信、中國移動、中國聯通共同推出的行程查詢服務，可以免費為用戶提供本人過往14天內到訪過的國家或地區的行程證明，隨後改為7天。民眾在疫情期間進入公共場所，需出示健康碼和行程碼，後者分為綠色、橙色、黃色、紅色4種。行程碼下線的公告發布後，網民留言喜憂參半。有網民周一表示，此系統見證了一個時代，終於變成了歷史。惟有網民對防疫放寬後感到害怕，「身邊不少人感染，感覺病毒無處不在」。

內媒周一（12日）發布專家評論文章，指行程碼內的大量個人敏感訊息如何得到保護，是廣大群眾普遍關心的問題。行程碼正式下線後，繼續儲存個人訊息則不再具有正當性，應當依法刪除。另有報道指，內地過去以健康碼、行程碼、核酸碼等大數據管理工具有效管控疫情，但到了後期出現一些地方政府勾結有關單位濫用這些大數據工具，通過違法賦碼或通過濫用彈窗等措施限制人員流動，嚴重損害政府威信，嚴重侵犯人民合法權益。