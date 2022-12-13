與德互惠自動通關　台成為非歐盟第4例

台灣移民署周一（12日）宣布台德互惠使用自動通關啟用。移民署鐘署長景琨及德國在台協會陶副代表陶艾瑪（Dagmar Traub-Evans）共同宣布，即日起台灣人前往德國時，不用經過人工查驗，可享受便利又省時的自動通關服務；反之，也可藉由自動通關的便利吸引更多德國遊客赴台。

台移民署指，來台的德國旅客只要持德國6個月以上效期的晶片護照，年滿18歲且身高140厘米以上，在台無違反法令的紀錄，可免費註冊使用台e-Gate入出境。此外，台灣人前往德國法蘭克福、慕尼黑、科隆波恩、杜塞爾多夫、柏林勃蘭登堡、斯圖加特、漢諾威及漢堡8個機場，持有含身份證統一編號的晶片護照，年滿18歲且在德無不良紀錄，入境後可免費註冊使用德國EasyPass。

移民署表示，德國是繼美國、南韓、澳洲及意大利之後，第5個與台互惠使用自動通關的國家，而台灣也成為第4個可使用德國自動通關的非歐盟互惠地區。移民署將持續推動與其他國家互惠使用自動查驗通關系統，使台灣人出境更便利，同時有助吸引國際觀光客赴台。

駐台記者宋江誠報道