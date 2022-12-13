中美官員河北會談　美表明繼續激烈競爭

中國外交部發言人汪文斌周一（12日）證實，中國外交部副部長謝鋒周日（11日）至周一在河北廊坊與來訪的美國國務院亞太事務助理國務卿康達、白宮國安會中國事務高級主任羅森伯格、國務院東亞與太平洋事務局副助卿華自強會談。美國國務院發言人普萊斯表示，這場對話坦率充實，美國重申會繼續與華激烈競爭，並將捍衞利益與國際秩序。

普萊斯周一在例行記者會上表示，這次訪華有多重原因，一方面延續美中領導人上月在印尼峇里島的會談成果，也為美國國務卿布林肯明年初訪華計劃作準備。普萊斯指，康達等人清楚表明美方與華積極競爭的立場，為國家利益和價值觀站出來，捍衞以規範為基礎的國際秩序，並與盟友夥伴密切合作。

普萊斯表示，美中雙方亦討論到重要的區域和全球議題，包括俄羅斯入侵烏克蘭，以及北韓對區域安全穩定構成的威脅。美方在會上提到遭中方不正當拘留的美國公民，拜登政府以把這些人帶回家為優先任務。在有共同利益的領域，美方會與華探索合作的可能性，包括氣候變化、公共衞生、國際總體經濟穩定以及糧食安全。