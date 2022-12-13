侵華日軍731部隊罪證陳列館　逾2萬頁史料首展出

內媒周一（12日）報道，第9個南京大屠殺死難者國家公祭日到來之際，位於黑龍江省哈爾濱市的侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館改陳工程完工，2萬多件（頁）新文物、新檔案、新史料首次展出。專家指，這些新展出的罪證為731部隊進行人體實驗、研製細菌武器和實施細菌戰等罪行增添新鐵證，讓證據鏈條更完備。

今次改陳工程於9月19日啟動，館內陳列以「反人類暴行」為主題。侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館館長金成民表示，今次新增展示的罪證主要是2015年以來通過考古發掘、跨國取證和學術研究獲得，當中包括2,862件罪證文物、23,000頁罪證史料，以及731部隊原隊員影像資料810分鐘。

新展出的《關東軍防疫給水部留守名簿》詳細記載731部隊成員資料，為深入研究該部隊總體規模、人員來源、身份構成等基本史實問題提供一手史料支撐。根據該名簿記載，731部隊共有3,497名成員。金成民指，此前學術成果多涉獵生物戰、人體實驗等戰時罪行、戰爭責任和戰後貽害等問題，731部隊成員名單等重大基本史實研究較少，這些檔案揭開了其完整面紗。