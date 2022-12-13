英外相言論涉港涉疆　華促勿干預中國內政

英國外相祁湛明周一（12日）接受英媒訪問時，被問到中國是否一個威脅，他指中國在氣候變化等問題有可能是帶來良好改變的重要夥伴，但在新疆、香港問題上的做法不能接受。

祁湛明表明，英國與中國意見一致時期望會一起合作，當意見不合時英方會清晰表達。早前有香港示威者在中國駐曼徹斯特總領事館外示威，疑被扯入總領館內毆打，祁湛明再被問到會否把涉事的中國領事驅逐出境，他重申會等候警方調查完結才決定行動，英國尊重法治和正當法律程序。至於中國在英國境內設立的警僑事務海外服務站，他指英方需要更多證據才會採取行動。

中國駐英國大使館回應指，中國歷來尊重各國主權，反對干涉別國內政；維護和平穩定，反對戰爭動盪；主張對話合作，反對對立對抗；堅持多邊主義，反對單邊主義。反觀英國、美國，它們動輒干涉別國內政，到處製造矛盾摩擦，在國際事務中大搞雙重標準。新疆、香港事務，這些純屬中國內政，英方沒有資格說三道四，奉勸英方摒棄偏見，尊重事實、與時俱進，不要總把自己當作「教師爺」，不要總對別人指手畫腳，不要干涉中國內政。只有遵循相互尊重、平等互利原則，中英關係才能健康向前發展。