內地發燒門診排長龍　民眾出行和經濟活動受影響

內地近日公布的本土新冠病例數持續回落，部分原因或與各地減少核酸檢測有關。英媒周二（13日）報道，內地突然放寬防疫政策，導致疫情反彈。在北京和湖北武漢市的醫院和診所外，擠滿排隊看病的發燒病人。有專家分析，因民眾擔心受感染，即使放寬防疫政策，對出行和經濟活動的刺激作用有限。

英媒表示，在北京商業中心朝陽區一處發燒門診外，約有80多人在寒風中排隊候診。報道引述專家稱，由於內地民眾過去3年來在嚴厲封控措施下，基本上從未與被嚴厲控制的病毒有過接觸，防疫措施鬆綁，恐導致感染人數飆升，除了對醫療系統造成巨大壓力，也因為感染者太多導致商業活動陷於停頓。報道稱，在北京、武漢等地社區疫情陰霾仍未消散。在北京東城區某公寓，物業管理周日（11日）在微信群表示，幾乎所有工作人員都已感染，呼籲住戶盡量減少外出，做好個人健康第一責任人。

有在廣東省廣州市一家玩具公司工作的女員工稱，公司多人都因為染疫而需在家隔離，而公司的供應商和分銷商也有很多員工受感染。她又指，現在大家都一窩蜂去搶購新冠病毒抗原快篩盒，對控制疫情已經不大抱希望，「我們都會在某個時候感染上新冠病毒」。中國國家傳染病醫學中心主任張文宏周日表示，這次疫情的高峰或於一個月內到來，要整體度過這次疫情，可能需要3至6個月時間。