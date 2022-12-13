內地專家稱可借鑑香港　了解社會感染情況

內地自推出優化防疫管理新十條措施後，不少人透過居家抗原自測發現感染新冠病毒，卻不被統計在官方的感染名單中。有內地專家認為可借鑑香港的經驗，透過民眾上報快測結果和實施污水監測，了解社會大致感染情況。

天津南開大學公共衞生和健康研究院教授黃森忠表示，要了解一個社區的大致感染情況，主要可通過市民上報自測抗原結果和污水監測兩種途徑。他指出，雖然抗原檢測可能出現漏報，但如檢測量很大，有關數據仍具參考意義；至於污水監測則有賴相關技術，不是所有地方都能實現。另有公共衞生專家稱，不同國家制訂病例上報方案，要結合不同國情和實際的可操作性。也有專家認為，現階段更重要的是預測可能出現的重症數據，從而調配重症病床數量。

中國工程院院士張伯禮近日應天津大學邀請進行網上講課時指出，新冠變種病毒Omicron的感染情況很複雜，現在要做好充分準備，特別要關注老年群體等弱勢群體。他又表示，過去3年很多行之有效的抗疫經驗依然適用，例如日常生活中要保持社交距離、戴口罩、勤洗手、不聚集、少聚餐。他認為，最好的預防就是心態，不要總是特別緊張、焦慮、恐懼，要吃好睡好，多喝水、不熬夜。